بيل غيتس يتحدث عن حقن متعددة الجرعات للحماية من كورونا

كل الوطن- فريق التحرير – تاس : رأى بيل غيتس، مؤسسة شركة مايكروسوفت، أن الحماية الكاملة من عدوى النسخة الجديدة من الفيروس التاجي، ستتأتى بحقن عدة جرعات من اللقاح المحتمل.

وفي مقابلة مع شبكة “سي بي إس”، قال الملياردير الذي يمول مشاريع، وخاصة في المجال الطبي: لا يبدو أن أيا من اللقاحات في الوقت الحالي سيعمل بإدخال جرعة واحدة. لقد كان منذ البداية مجرد أمل”.

وتحدث غيتس، الذي تبرع لمكافحة العدوى بمبلغ 300 مليون دولار، عن ضرورة جهود عالمية لنشر اللقاح في جميع أنحاء العالم، مضيفا قوله: “إذا كنت تطمح إلى منع انتقال العدوى تماما، فأنت بحاجة إلى الوصول إلى 70-80% من السكان على مستوى العالم. هذه أعداد كبيرة بشكل لا يصدق”.

وأقر غيتس، الذي كان حذر من خطر تفشي وباء منذ عام 2015، بأنه “سيكون هناك الكثير من الشكوك” حول فعالية أي لقاح، لكنه شدد على أن اللقاح “سيتحسن بمرور الوقت”.

كما انتقد الملياردير الأمريكي الشهير التصريحات التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب والقائلة إن معدل الوفيات من جراء الفيروس التاجي في الولايات المتحدة أدنى مقارنة بالدول الأخرى، وأكد غيتس أن ” الولايات المتحدة في جميع النواحي تقريبا، من بين الأسوأ”.