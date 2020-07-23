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اليابان تعتمد دواء بريطانيا لعلاج مرضى كورونا

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
اليابان تعتمد دواء بريطانيا لعلاج مرضى كورونا

 كل الوطن   –   وكالات :  اعتمدت وزارة الصحة اليابانية، دواء “ديكساميثازون” الواسع الاستخدام من عائلة “الستيرويدات”، علاجا ثانيا لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة “كيودو” اليابانية، الأربعاء، أن “الوزارة، أشارت إلى أن التجارب في بريطانيا أظهرت قدرته على خفض معدل الوفاة بين المرضى في المستشفيات”.

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وأضافت، “أدرجت الوزارة العلاج كخيار ثان إلى جانب عقار ريمديسفير، المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة غيلياد ساينسز، في أحدث مراجعة لكتيب الإرشادات الخاص بفيروس كورونا”.

وأظهرت نتائج تجارب، أعلن عنها الباحثون في بريطانيا الشهر الماضي، أن “ديكساميثازون هو الدواء الأول في إنقاذ مرضى كوفيد-19″، فيما قال العلماء: “إنه تطور كبير في مساعي التصدي لجائحة فيروس كورونا”.

وأكدت النتائج الكاملة للتجارب السريرية العشوائية الكبيرة التي نشرت يوم الجمعة الماضي، في دورية “نيو إنغلاند” الطبية، فوائد الدواء في علاج حالات الإصابة المتقدمة أو المعتدلة من “كوفيد-19”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392415

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