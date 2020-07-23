بحثت عن الحب في فيسبوك .. فكانت نهايتها مأساوية

كل الوطن – وكالات: تنتظر سيدة أمريكية العودة إلى بلادها وخلاصها من كابوس استمر نحو عام ونصف العام في نيجيريا، بعد أن تحولت “رحلة رومانسية” إلى حادثة اختطاف واحتجاز طويلة.

وحررت الشرطة النيجيرية المرأة التي تبلغ من العمر 47 عاما، والتي تم استدراجها إلى الدولة الأفريقية بوعد زواج تقدم به رجل التقت به على موقع فيسبوك.

وقالت الشرطة إن المرأة كانت محتجزة في غرفة فندق في مدينة لاغوس، وقالت إن المختطف الذي يبلغ من العمر 34 عاما كان يسيطر على بطاقاتها البنكية واستحقاقات التقاعد الخاصة بها.

وتمكن المختطف الذي نشرت الشرطة صوره من أخذ نحو 48 ألف دولار من حسابات المرأة الأمريكية التي تقاعدت مؤخرا من وظيفة في واشنطن العاصمة.

وتقول الشرطة إن المختطف “استخدم الضحية أيضا كواجهة للاحتيال على شركائها وغيرهم من الشخصيات والشركات الأجنبية”.

وتمكنت الشرطة من اعتقاله بعد تلقيها بلاغا ويواجه المتهم جرائم متعددة منها الخطف، والاحتيال عبر الإنترنت.

وفي الشهر الماضي، قالت الشرطة إنها أنقذت امرأة فلبينية جاءت إلى نيجيريا بحثا عن الحب بعد لقائها برجل على فيسبوك، وقد احتُجزت لمدة ستة أشهر ضد رغبتها