وقد طمأن سمو ولي العهد فخامة الرئيس الأمريكي على صحة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله-، معرباً عن شكره لفخامته على ما أبداه من مشاعر نبيلة.

كما تم خلال الاتصال، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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