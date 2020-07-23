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طعام متاح للجميع يحمي من الإصابة بفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : منذ 11 ثانية
طعام متاح للجميع يحمي من الإصابة بفيروس كورونا

كل الوطن – وكالات: أفادت دراسة طبية حديثة، اليوم الثلاثاء، بأن تناول الملفوف يمكن أن يمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن الدول التي لديها أقل عدد وفيات بهذا الفيروس، يعتبر هذا النوع من الخضار طعاما شائعا لديها.

وأشارت الدراسة التي أصدرتها جامعة “مونبيليه” الفرنسية إلى أن “الملفوف الطازج ومخلل الملفوف يسهمان في تقوية مناعة جسم الإنسان ضد مختلف الفيروسات”.

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وقال الدكتور جين بوسكويت، المشارك في إعداد الدراسة: لم يتم إعطاء اهتمام كافٍ باختلافات الأطعمة في الدول، لكننا وجدنا أن التغذية الجيدة تلعب دورا حاسما في بناء المناعة ضد فيروس كورونا وهذا ما يفسر اختلاف عدد الإصابات والوفيات في أوروبا.

وتابع: لقد قررت الآن تغيير نمط الغذاء الخاص بي ليشمل كميات أكبر من الملفوف ومخلل الملفوف اللذين أصبحت أتناولهما 3 مرات أسبوعيا.

وبينت الدراسة أن بلغاريا واليونان ورومانيا فيها أقل عدد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن ذلك يرتبط بنمط الغذاء فيها، حيث تستهلك رومانيا كميات كبيرة من الملفوف، فيما تستهلك بلغاريا واليونان أيضا كميات كبيرة نسبيا من الملفوف والحليب المبستر الذي يساعد على تعزيز نظام المناعة في الجسم.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392444

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