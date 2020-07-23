كل الوطن – واس : عبّر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عن سعادته بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه -، حامداً الله على نعمته العظيمة بشفاء الملك وما يعيشه الجميع في المملكة من التلاحم والأخوة في أسمى معانيها.

وقال معاليه “الحمد لله الذي أنعم علينا في المملكة العربية السعودية بعافية مولاي خادم الحرمين الشريفين وشفائه من خلال العملية التي أجريت له وتكللت بالنجاح والله الحمد والمنة.

وبين الدكتور آل الشيخ أن هذه المناسبة السعيدة لامست قلوب ومشاعر الشعب السعودي والمقيمين في المملكة من خلال الكم الهائل من الدعوات الصادقة والتمنيات بالشفاء العاجل والقريب بإذن الله التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي عقب رؤية الملك سلمان خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء يوم أمس الأول .

وأكد معاليه أن الجميع في هذا البلد المعطاء من مواطنين ومقيمين يعيشون هذه الفرحة التي نعيشها في أبهى صورها حيث تعكس التلاحم الكبير والقوي الذي يربط الشعب بالقيادة.

واختتم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تصريحه قائلاً : بإسمي واسم منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية من أئمة وخطباء وموظفين نحمد الله على شفائه ونرفع أيدينا إلى الله عزوجل بالدعاء له، متمنين له دوام الصحة