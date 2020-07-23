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نجاة طفلين قفزا من الطابق الثالث بعد اشتعال شقتهما وموقف بطولي للجيران

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : منذ 10 ثواني
نجاة طفلين قفزا من الطابق الثالث بعد اشتعال شقتهما وموقف بطولي للجيران

كل الوطن – البيان الإلكتروني: نجا شقيقان يبلغان من العمر 10 و3 سنوات في مدينة غرونوبل الفرنسية من الموت المحقق حين اشتعلت النيران في منزلهما، حيث قام الأخ الأكبر بإلقاء أخيه الصغير من الطابق الثالث لتتلقاه مجموعة من أبناء الحي.

ولقيت الواقعة التي حدثت بحي فيل ناف في غرونوبل جنوب شرق فرنسا، صدى كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو يوثق الحادثة.

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ومن خلال الصور الملتقطة يظهر كيف تكاتف جيران الحي من أجل مساعدة الطفلين اللذين كانا لوحدهما في المنزل بدل انتظار فرق الإطفاء وفق يورونيوز.

وأصيب أحد أبناء الحي بكسور على مستوى اليد من قوة الصدمة بعدما التقط بيديه أحد الطفلين من ارتفاع 15 مترا، فيما لم يصب الطفلين بأي حروق أو جروح خلال سقوطهما.

وفتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابسة الحادث فيما ذكرت وسائل إعلام محلية إن والدي الطفلين سيتم متابعتهما بتهمة الإهمال.

وأشاد مغردون بشجاعة الجيران الذين تفانوا في إنقاذ الطفلين، من بينهم وزيرة العائلة والطفل لورينس روسينيول التي قالت “قصة تنتهي بشكل جيد، جيران شجعان…”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392448

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