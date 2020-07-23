وقال سموه “لا يسعني يا مولاي إلا أن أحمد الله على أن تكللت العملية الجراحية التي أجريت لكم -أيدكم الله – بالنجاح التي تابعها أبناؤك المواطنون والمواطنات وهم يبتهلون للمولى عز وجزل أن يمن عليكم بالشفاء ويلبسكم ثوب الصحة والعافية “.

ودعا سمو أمير منطقة الجوف الله أن يحفظ قائد المسيرة ويمد في عمره ويمتعه بموفور الصحة والعافية.

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