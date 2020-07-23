وأضاف سموه «إن مخرجات ونتائج رؤية المملكة 2030 تحقق في كل يوم تقدماً مميزاً في خططها الواضحة والشاملة فالرعاية الكريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- والمتابعة المباشرة والصارمة من سيدي سمو ولي عهده الأمين تؤكد لنا الخطى الثابتة والإنجاز المنشود في مؤشرات عملية تقوم على تنويع الاقتصاد والاستدامة التنموية على مبدأ الشفافية وفي هدف أول وسامٍ على تلبية التطلعات وتحقيق الرفاهية وتحسين مستوى المعيشة للمواطن.

ودعا الأمير محمد بن عبدالرحمن، الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد المباركة ومقدراتها وأن يديم عز وتمكين قيادتها لكل خير ومنفعة للبلاد والعباد.

اقرأ أيضا...