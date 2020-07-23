كل الوطن- – واس : رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – اليوم.