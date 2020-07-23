وقال سموه “لقد عمت مشاعر الفرح والسرور أبناءكم المواطنين بكل حب وولاء وهم يبتهلون إلى الله عز وجل أن يحفظكم برعايته وعنايته، سائلين المولى عز وجل أن يديم على مقامكم الكريم موفور الصحة والعافية”.

وختم سموه بالقول “حفظكم الله سيدي أباً وقائدًا وخادماً للحرمين الشريفين وذخراً للأمتين العربية والإسلامية” .

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