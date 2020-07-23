بالتفاصيل… 3 دول خليجية تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بـ”كورونا” خلال 24 ساعة

القاهرة – سبوتنيك. : أعلنت كل من الإمارات والكويت والسعودية، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19” خلال الـ 24 الساعة الماضية.

ففي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 254 إصابة جديدة بوباء “كوفيد 19” في ارتفاع طفيف عن معدل أمس وليناهز الإجمالي 58 ألفا، فيما لم تسجل وفيات جديدة منذ الأمس ليستقر الإجمالي عند 342 حالة.

وبحسب بيان لوزارة الصحة الإماراتية “ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 254 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 57988 حالة”.

كما أعلنت الوزارة عن “شفاء 494 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 50848”.

كما أعلنت الصحة الإماراتية “أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية” ليستقر الإجمالي عند 342 حالة.

وتسجل الإمارات، في الآونة الأخيرة، معدلات إصابة ووفاة يومية منخفضة نسبيا؛ مقارنة مع تلك التي كانت تسجل قبل شهر أو أكثر.

يذكر أن الإمارات اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وشملت هذه الإجراءات توفير الدعم المستمر للفرق الطبية المؤهلة والمجهزة بالكامل، وتوفير تكاليف التأمين الصحي التي تغطي اختبار وعلاج الوباء للأفراد المؤمن عليهم وغير المؤمن عليهم، وإنشاء مرافق صحية عالية التقنية مجهزة تجهيزا كاملاً في دبي بسعة 5000 سرير وأبوظبي بإجمالي 1200 سرير.

كما شملت إطلاق مختبر جديد ضخم الإنتاجية، لتلبية الحاجة لإجراء فحوصات الكشف عن “كوفيد 19″، وإطلاق برنامج وطني للتطهير وتقييد الحركة على السكان خلال 24 ساعة، وتطوير التطبيقات الذكية مثل “الخريطة الصحية التفاعلية” التي تتضمن بيانات عن 13 مركز اختبار؛ بالإضافة إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والعيادات في جميع أنحاء البلاد.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 687 إصابة جديدة بوباء “كوفيد 19” في انخفاض طفيف عن معدل أمس وليناهز الإجمالي 62 ألفا، مشيرة إلى تسجيل 4 وفيات جديدة ترفع الإجمالي إلى 421 حالة.

وبحسب بيان للصحة الكويتية اليوم فقد تم “تسجيل 687 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 الساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 61872 حالة في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 421 حالة”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) “إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها”.

ولفت السند إلى أن “عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 124 حالة”.

وقررت الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، الانتقال إلى المرحلة الثالثة من مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية عقب الإغلاق بسبب فيروس كورونا اعتبارا الثلاثاء المقبل، حسبما أفاد مركز التواصل الحكومي.

وتتضمن المرحلة الثالثة فتح الفنادق والمنتجعات وزيادة أعداد الموظفين في المصالح الحكومية إلى نحو 50% من العدد الكلي وعودة عمل سيارات الأجرة (السماح لراكب واحد فقط)، مع تقييم مدى الحاجة إلى العزل المناطقي.

كما تقام صلاة الجمعة في المساجد مع الاشتراطات الصحية المقررة، وعودة زيارات دور الرعاية الاجتماعية، الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية.

وتأتي الكويت في المركز السادس في قائمة الدول العربية لحالات الإصابة بفيروس “كورونا”؛ كما أنها تأتي في المركز 34 في القائمة الدولية للحالات.

وفي المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، تسجيل 2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الأربع والعشرين الساعة الأخيرة، ليتجاوز إجمالي المصابين بالمملكة 260 ألف حالة.

وبحسب بيان لوزارة الصحة السعودية فقد “تم تسجيل 2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي المصابين إلى 260394 حالة”، ما يعد المعدل الأدنى للإصابات اليومية منذ أكثر من 40 يوما.

وأضاف البيان أنه “تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 2635 حالة”، مشيرا إلى “تسجيل 3092 حالة تعاف جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 213490 حالة”.

وبسبب الوباء، أعلنت الحكومة السعودية، مؤخرا، الانتهاء من إعداد خطط تنفيذية استثنائية لتنظيم موسم الحج، تتضمن كل المتطلبات الطبية، بما فيها العزل الصحي للحجاج قبل وبعد الحج؛ مؤكدة أن الأعداد لن تتجاوز 10 آلاف، وجميعهم من المتواجدين على الأراضي السعودية.

ويذكر أيضا أن وزارة الرياضة في السعودية أعلنت، استئناف النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية؛ وذلك بعد إغلاقها لأكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

كما أعلنت وزارة الداخلية السعودية، رفع منع التجول بشكل كامل في جميع مناطق ومدن المملكة، وذلك عقب أشهر من فرض حظر التجول للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، مع استمرار تعليق العمرة والزيارة، وتعليق الرحلات الدولية.

يشار إلى أن غالبية دول الخليج قررت تخفيض التدابير المتخذة للحد من تفشي فيروس “كورونا”؛ وذلك بعد تناقص أعداد الإصابة وزيادة أعداد التعافي في معظم هذه البلدان.