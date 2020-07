مقاتلة إسرائيلية تعترض طائرة ركاب إيرانية متوجهة إلى بيروت فوق الأجواء السورية (صور + فيديو)

كل الوطن – وكالات: اعترضت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الخميس، طائرة ركاب إيرانية متوجهة إلى بيروت فوق الأجواء السورية.

وأدت عملية الاعتراض إلى إصابة عدد من ركاب طائرة خطوط “ماهان” الإيرانية بجروح جراء الانخفاض والارتفاع المفاجئ.

ووفقًا لمعلومات وبيانات الطائرة، فإن السجل يظهر مسارا صحيحا وطبيعيا، ولم تتخذ الطائرة أي إجراء عاجل أو مناورة هربا من هجوم أو خطر.

The theory that Israeli warplanes intercepted an Iranian civilian aircraft, IRM1152 is not possible, for the following reasons: [Thread] pic.twitter.com/Ihv005iA3z