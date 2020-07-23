مصر.. قرار عاجل من النيابة بشأن مدير أعمال هيفاء وهبي

كل الوطن – وكالات: جدد قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس محمد وزيري مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة النصب بمبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق.

وقررت نيابة الشيخ زايد حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ورود تحريات أجهزة الأمن التي أكدت صحة الواقعة، خاصة وأن المتهم بموجب توكيل عام يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة للفنانة اللبنانية لدى المنتجين والقنوات الفضائية، وبعض منظمي الحفلات، قد استولى على أموالها.

وجدد قاضي المعارضات فترة الحبس الاحتياطي لـ15 يوما.

وكانت أجهزة الأمن قد ضبطت حبس محمد وزيري الملحن ومدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بتهمة النصب بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها الفنانة اللبنانية ضده عن طريق محاميها.

المصدر: RT