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البيت الأبيض: ترامب بحث مع ابن سلمان تعافي الاقتصاد بعد أزمة كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 ثوانيآخر تحديث : منذ 6 ثواني
البيت الأبيض: ترامب بحث مع ابن سلمان تعافي الاقتصاد بعد أزمة كورونا

كل الوطن – رويترز: أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان محاربة فيروس كورونا وتعافي الاقتصاد بعد الأزمة التي تسببت بها الجائحة.

وحسب بيان للبيت الأبيض، بحث ترامب في اتصال هاتفي مع ولي العهد “إنعاش الاقتصادات العالمية” بعد الأزمة، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والثنائية.

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وكانت وكالة “واس” الرسمية السعودية قد أفادت في وقت سابق بأن دونالد ترامب اتصل بولي العهد للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392522

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