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الكويت تعلن إجراءات جديدة فيما يخص عيد الأضحى

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
الكويت تعلن إجراءات جديدة فيما يخص عيد الأضحى

كل الوطن – الانباء: وافق مجلس الوزراء في الكويت، على السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى في كافة مساجد البلاد، إضافة إلى عدد من الساحات الخارجية المحددة.

وقال المجلس عبر حسابه في “تويتر”: “وافق مجلس الوزراء على إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع مساجد الدولة ومصليات العيد الخارجية التي تحددها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع الالتزام بتطبيق اشتراطات وزارة الصحة بهذا الشأن”.

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وكشفت مصادر خاصة ب‍وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لصحيفة الأنباء الكويتية، أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام في ما يزيد على 1000 مسجد بمختلف المناطق النموذجية بالبلاد والتي أصدر وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار فهد العفاسي قرارا بفتحها أمام المصلين في صلاة الجمعة، وهي ذاتها التي ستقام بها صلاة عيد الاضحى المبارك.

وعن تخصيص ساحات للصلاة، أكدت المصادر، أن وزارة الأوقاف خصصت 14 ساحة مفتوحة بمناطق محددة، حيث ستقام الصلاة في الساعة 5.23 صباح الجمعة القادم العاشر من ذي الحجة يوم عيد الأضحى المبارك.

وناشدت المصادر جموع المصلين الالتزام بالتعليمات الصحية حفاظا على صحة وسلامة جموع المصلين.

وردا على سؤال عن إعادة فتح المساجد في المناطق الاستثمارية مثل حولي والسالمية والفروانية وخيطان والجليب والمهبولة وغيرها، أكدت المصادر أنه لا قرار من السلطات الصحية حتى الآن بفتح المساجد في تلك المناطق.

المصدر: الأنباء

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392528

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