المدينة المنورة – وا س : ‎رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة نجاح العملية التي أجريت له – أيده الله – معرباً عن صادق الدعوات بأن يمنّ الله على قائد الأمة بالشفاء العاجل، وأن ينعم عليه – رعاه الله – بدوام الصحة والعافية.

‎وأكد سموه أن مشاعر السعادة والسرور غمرت أبناء وبنات هذا الوطن العظيم بنبأ زوال هذا العارض الصحي الذي ألمّ بقائدهم، رافعين أكفهم بالدعاء وتلهج ألسنتهم بالشكر والثناء للمولى عز وجل على نجاح العملية الجراحية.

‎واختتم سموه بالدعاء بأن يديم الله على هذا الوطن وقيادته الخير وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، ويلبسهم لباس الصحة والعافية إنه سميع مجيب.