مصر… توجيه بتغليظ العقوبات على الإسراف في استخدام المياه

كل الوطن- اليوم السابع المصرية: اجتمع رئيس الحكومة المصرية، الدكتور مصطفى مدبولي، بوزراء الري والإسكان والزراعة، اليوم الخميس، لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة.

وبحسب صحيفة “اليوم السابع”، أشار رئيس الوزراء إلى حجم التحديات التي تواجه البلاد في قطاع المياه، مؤكداً أن ذلك يفرض ضرورة العمل على تحقيق وفر حقيقي في كميات المياه المستهلكة.

وشدد مدبولي على ضرورة التوسع فى استخدام الأدوات الموفرة للمياه، مطالبا بأن يتم تركيبها فى كل الوحدات السكنية الجديدة، كما طالب بتغليظ العقوبات على الإسراف فى استخدام المياه، وكذا الوصلات الخلسة، بما يحقق أهداف الدولة فى الاستفادة من كل قطرة مياه.

وأكد مدبولي على أهمية استمرار تنسيق الجهود المبذولة من جانب الجهات المختلفة فى الدولة، سعياً لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيداً لاستهلاك المياه، وتحقيقا لاستغلالها بالشكل الأمثل، بما يلبي كافة الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بالتوسع العمراني، والزيادة السكانية المستمرة.

وأوضح أن ذلك يأتي من خلال التوسع في إنشاء محطات التحلية بالمحافظات الساحلية، إلى جانب التوسع في إقامة محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، واستخدامها فى الأغراض المخصصة لذلك.