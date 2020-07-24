 سماع دوي انفجارات بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا

كل الوطن- ار تى عربى : أفادت مراسلتنا، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا في الجانب السوري.

ولفتت المراسلة إلى أن أضرارا لحقت بمبنى وسيارة مدنية نتيجة الشظايا التي وصلت إلى الجانب الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي إن التفاصيل قيد البحث.

ونقلت مراسلتنا عن مصادر إسرائيلية قولها “إن النيران تم إطلاقها من قرية الحضر في سوريا التي من المعروف أن “حزب الله” ينشط فيها”، وأضافت المصادر أن “قذيفة سقطت قرب قرية تل الصيحات بجانب السياج في منطقة مجدل شمس”.