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مصر.. البحر يواصل ابتلاع الشباب في المناطق المفتوحة

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 46 ثانيةآخر تحديث : منذ 46 ثانية
مصر.. البحر يواصل ابتلاع الشباب في المناطق المفتوحة

كل الوطن- مصر  – ار تى   : لقي 3 شباب مصرعهم غرقا في مصر أمام أحد المناطق المفتوحة على البحر المتوسط بمنطقة الأدبية في اتجاه العين السخنة.

وكلف محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، بتكثيف أعمال البحث للعثور على المفقودين، وجرى الدفع بفرق من إدارة الإنقاذ النهري والحماية المدنية إلى منطقة الأدبية؛ للبحث عن الشباب الثلاثة المفقودين.

وناشد السكرتير العام لمحافظة السويس، مدير إدارة الأزمات والكوارث في المحافظة باستمرار عمل فريق الإنقاذ والحماية المدنية وتذليل كل العقبات حتى العثور على المفقودين والتواصل مع الجهات المعنية.

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ولا تزال فرق الإنقاذ مستمرة في البحث عن الثلاثة المفقودين، وقامت إدارة مرفق الإسعاف بالسويس بتجهيز سيارات الإسعاف بالمنطقة للتدخل في أي وقت.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392559

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