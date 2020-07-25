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الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي تتخذ من خزان صافر العائم أداة للابتزاز والمساومة

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : منذ 19 ثانية
الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي تتخذ من خزان صافر العائم أداة للابتزاز والمساومة

كل الوطن – و ا س: طالب وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ مواقف حازمة تجاه استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في التلاعب بملف خزان صافر العائم قبالة سواحل الحديدة في غرب اليمن.

وقال: إن ميليشيا الحوثي تتخذ خزان صافر العائم أداة للابتزاز والمساومة، وتقف حجر عثرة أمام اتخاذ معالجات حقيقية تنهي مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة وما تمثله من تهديد بيئي كارثي على اليمن ودول الإقليم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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وأشار إلى أن تراجع ميليشيا الحوثي عن تعهداتها بخصوص خزان ‎صافر العائم هو تأكيد على مراوغتها بإعلانها الموافقة على معاينة وتقييم فريق فني تابع للأمم المتحدة لناقلة النفط صافر قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي التي خصصت لمناقشة المخاطر المترتبة على تسرب أو انفجار الناقلة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392577

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