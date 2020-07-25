دراسة تكشف 6 أطعمة مفيدة لتقوية الشعر والأظافر

كل الوطن – وكالات: تولي معظم الفتيات الشعر والأظافر اهتماماً شديداً وعناية فائقة، فنجدهن يبحثن عن الأطعمة والمستحضرات المفيدة وأفضل طرق العناية للحصول على نتائج مذهلة ومرضية.

عدد موقع “تايمز أوف إينديا” أفضل الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي للحصول على شعر وأظافر أكثر صحة وجمالاً، منها:

البيض:

البيض هو مصدر غني بالبيوتين والبروتين، وهما من العناصر الغذائية التي تعزز نمو الشعر والأظافر.

وتصنع بصيلات الشعر في الغالب من البروتين، كما أن البيوتين مهم لإنتاج بروتين شعر يسمى الكيراتين.

ويعد البيض مصدراً جيداً للزنك والسيلينيوم والعناصر الغذائية الأخرى المفيدة للأظافر، وبالتالي فإن النظام الغذائي الذي يفتقر إلى هذه العناصر يمكن أن يسبب تساقط الشعر وضعف الأظافر.

المكسرات:

يقول خبراء التغذية أنه يجب تناول حفنة من المكسرات كل يوم، وذلك لكونها غنية بأحماض أوميغا الدهنية والفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن، واستهلاكها بانتظام يعزز نمو الشعر والأظافر.

البندورة:

أفاد خبراء التغذية أن البندورة تقوي بصيلات الشعر وتمنع تكسرها، وهي مصدر جيد لفيتامين C وتحتوي على جميع الكاروتينات المهمة بما في ذلك الليكوبين والبيتا كاروتين واللوتين، وكل هذه الأشياء تساعد أيضاً في حماية الشعر وفروة الرأس من أضرار أشعة الشمس.

دقيق الشوفان:

يعد دقيق الشوفان غني جداً بالفيتامينات والنحاس والزنك والحديد والعديد من العناصر المغذية الأخرى التي تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على صحة الشعر والأظافر.

الحبوب:

الحبوب بمختلف أنواعها غنية جداً بالبروتين والزنك والبيوتين التي تساعد في جعل شعرك وأظافرك أكثر قوة وسماكة، وبالتالي أقل عرضة للكسر.

السبانخ:

السبانخ غنية جداً بفيتامين A وC، وكلاهما يعزز نمو الشعر والأظافر ويعزز قوتها ومتانتها، كما يساعد فيتامين A في الحفاظ على صحة فروة الرأس وحمايتها من الميكروبات من خلال مساعدة الغدد الجلدية على إنتاج الزهم وبالتالي حماية الشعر من الجفاف والتلف.