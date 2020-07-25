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توجيه الجهات الحكومية بعدم اقتناء الأعمال الفنية لغير المواطنين في مقراتها الرسمية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-07-25T21:19:07+03:00
2020-07-25T21:20:16+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
توجيه الجهات الحكومية بعدم اقتناء الأعمال الفنية لغير المواطنين في مقراتها الرسمية

كل الوطن – واس: صدرت موافقة المقام السامي الكريم على مقترح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بشأن توجيه الجهات الحكومية لاقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها.

والتأكيد على جميع الجهات الحكومية اقتصار القطع الفنية في مقراتها على الأعمال الفنية الوطنية وفق دليل يعد من قبل وزارة الثقافة، على أن تزود الجهات الحكومية وزارة الثقافة بقائمة الأعمال المقتناة ليتم إضافتها في السجل الوطني للأعمال الفنية.

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وكان مجلس الوزراء، في وقت سابق، قد وجه وزارة الثقافة بإعداد سجل وطني للأعمال الفنية، والتعميم على الجهات الحكومية كافة بتزويد الوزارة ببيانات الأعمال التي لديها؛ ليكون للوزارة قاعدة بيانات متكاملة حيال تلك الأعمال.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392592

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