وزارة الداخلية تنبه المقيمين “الترحيل لمن يخالف أنظمة الحج”

كل الوطن – الرياض: نوهت وزارة الداخلية لعموم المقيمين في المملكة بعدم التوجه للمشاعر المقدسة الا بتصريح ، وان من يخالف ذلك سوف يتعرض للعقوبة المقررة نظاماً.

جاء ذلك من خلال الرسائل الإعلامية التوعوية والتي تبث عبر حسابات القطاعات الأمنية التابعة للوزارة ، في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” حيث نبهت المقيمين والزائرين من التوجه للمشاعر المقدسة بقصد الحج دون تصريح ، وأن هذا مخالف للأنظمة ، ويترتب عليه عقوبة مالية قدرها 10 الاف ريال ، بالاضافة إلى ” الترحيل ” والمنع من دخول المملكة وفق المدة المحددة نظاماً.

وكانت وزارة الداخلية قد بينت أن تطبيق العقوبة سيكون على كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح بدءً من الأحد الماضي الموافق 28 / 11 / 1441هـ، وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

وتهيب وزارة الداخلية بكافة المواطنين والمقيمين للالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدة في الوقت ذاته بأن رجال الأمن باشروا مهامهم في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المشاعر المقدسة لمنع المخالفات وضبط أي محاولة للدخول إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة وتطبيق العقوبات بحق كافة المخالفين.