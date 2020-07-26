“الصحّة السعودية” تعلن عن الجاهزية الصحية في المشاعر المقدسة

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحة جاهزية مستشفى منى الوادي (بسعة 160 سريرًا) وذلك إستعداداً لإستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام (1441هـ) وتقديم كافة الخدمات العلاجية اللازمة لهم حيث يضم قسم الطوارئ بالمستشفى 34 سريرًا (24 للطوارئ، وستة لإنعاش الحالات الحرجة، وأربعة للحالات التنفسية)، بالإضافة إلى غرفة للضماد، وأخرى للكسور، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 21 سريرًا، فضلاً عن 6 غرف ذات التدفق السالب، كما تم توفير عدد 48 سريرًالحالات الإجهاد الحراري (نصفها للحالات الحرجة والنصف الآخر للحالات المتوسطة).

ويضم المستشفى غرفتين للعمليات، وغرفة لمناظير الجهاز الهضمي، وقسم للتعقيم، فيما يوفِّر المختبر جميع التحاليل والفحوصات المطلوبة، إضافةً إلى بنك الدم الخاص بالمستشفى، وكذلك يحتوي قسم الأشعة على 3 أجهزة متحركة وجهاز ثابت، علاوة على جهازين للأشعة المقطعية والتلفزيونية.

الجدير بالذكر أنه تم إكتمال تجهيز المستشفى بجميع المستلزمات والكوادر الطبية، والفنية، والتمريضية، والإدارية.