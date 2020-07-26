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النائب العام الكويتي يتحفظ على أموال 10 من مشاهير السوشيال ميديا

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : منذ 9 ثواني
النائب العام الكويتي يتحفظ على أموال 10 من مشاهير السوشيال ميديا

كل الوطن – الرياض: أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي قراراً بالتحفظ على أموال 10 اشخاص من مشاهير السوشيال ميديا مع منعهم من السفر.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم الاحد عن مصدر قوله إن هذا القرار جاء على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية.

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وأحالت النيابة العامة الأسبوع الماضي ملف 10 من مشاهير السوشيال ميديا الذين طالتهم اتهامات غسيل الأموال مؤخرا إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم وبيان مدى شرعية هذه الأموال.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392609

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