السعودية.. عرس ينقلب لحزن بعد نشر صورة العروس

كل الوطن – خبرني: تصدر اسم مشهورة “سناب شات” السعودية هيون الغماس، “الترند” بعد ضجة حفل زفاف ابنها راكان الحربي، الذي انتهى بشكل درامي إثر نشر صورة العروس، ما تسبب في إفساد الفرحة وانصراف المدعوين.

وحدثت الواقعة بعد أن نُشر عن طريق الخطأ عبر حساب هيون الغماس صورة لعروس ابنها راكان الحربي، ليتم تداول الصورة بكثافة عبر “تويتر” الأمر الذي سبب صدمة لأهل العروسين.

وأخذ أهل العروسين والأصدقاء والمدونات السعوديات يطلبون من الجمهور عدم نشر وتداول صورة عروس ابن هيون الغماس، لأنها نشرت عن طريق الخطأ وعليهم ستر العروس، إلا أن الموقف تطور بشكل مؤسف بعد كثافة تداول الصورة مما أدى إلى انصراف المدعوين بعد أن خيم الحزن على حفل الزفاف.

وانتشر بسرعة البرق، فيديو يستعرض شكل قاعة حفل زفاف ابن هيون الغماس وهي خاوية تماما من الحضور، بعد أن انصرفوا وفسدت فرحة الجميع على إثر تداول صورة العروس عن طريق الخطأ، حتى أن وليمة الطعام “البوفيه” لم يقترب منه أي شخص.

كما كشفت مصورة الفيديو المتداول لقاعة زفاف ابن هيون الغماس بعد أن انصرف المدعوين، بأن والدة العروس في حالة انهيار وكذلك هيون، والعريس في حالة سيئة، وتوعدت بمقاضاة كل من نشر الصورة وتداولها على “تويتر” مع وضعها هاشتاغ وطلبها من المتابعين بكتابة الحسابات التي نشرت الصورة.

كما انتشر فيديو آخر لسيدة تردد أنها جدة أحد العروسين، ظهرت وهي تبكي وتدعو على كل من أفسد حفل الزفاف، متسائلة ماذا استفاد الشخص الذي تعمد نشر الصورة وتداولها؟ مشيرة إلى أنها سوف تدعو عليه في كل صلاة.

المصدر: موقع “خبرني”