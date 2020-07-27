فيديو مروع من المغرب يطيح بشخص اعتدى على سيدة وصورها عارية ومكبلة

كل الوطن – وكالات: أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة في المغرب، أمس الجمعة، الشخص الذي نشر مقطع فيديو يعرض فيه اعتداءه الوحشي على سيدة عارية ومكبلة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المصلحة المركزية المكلفة بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة كانت قد رصدت شريط فيديو منشورا على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو شخصا يعرض سيدة عارية ومكبلة لاعتداء جسدي، بدعوى تورطها في الخيانة، ما استدعى فتح بحث تمهيدي مكن من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة طنجة، بينما تم رصد مكان توثيق الشريط بشقة سكنية بمدينة أصيلة.

وأشار البلاغ إلى أنه تم إيداع المشتبه فيه، البالغ من العمر 28 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع الظروف والملابسات الحقيقية المرتبطة بهذه القضية.

المصدر: وسائل إعلام مغربية