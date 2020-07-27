تحذير بحذف 19 تطبيق “أندرويد” على الفور!

كل الوطن – وكالات: ظهرت تحذيرات جديدة حول تطبيقات “أندرويد” من غوغل مع تهديد يمكن أن يترك هاتفك مليئا بالإعلانات المزعجة للغاية وغير المرغوب فيها.

وأطلق فريق White Ops Satori Threat Intelligence التحذير مع اكتشاف 19 تطبيقا ضارا قادرا على غمر الأجهزة بإعلانات غير مرغوب فيها. ويمكن للبرنامج الإعلاني الاستيلاء على لحظة إلغاء قفل الجهاز وتوصيله بالشاحن، وشن هجومه المزعج سواء كان التطبيق مفتوحا أم لا.

وتمكنت بعض التطبيقات من التخفي من المستخدمين عبر اختفاء لحظة تنزيلها. وغالبا ما يستخدم القراصنة هذه الخدعة لأنها تجعل من الصعب جدا على الأشخاص العثور على التطبيقات وحذفها من أجهزتهم.

ويقول فريق White Ops إنهم حددوا التطبيقات بعد رؤيتهم لأعداد كبيرة، بشكل مثير للريبة، من زيارات الإعلانات أثناء تحقيقاتهم في البحث عن التهديدات. واكتشفوا رمزا يسهل الإعلانات خارج السياق بالإضافة إلى طريقة ذكية جدا للتهرب من الكشف.

ولم تعمل التطبيقات على النحو المُعلن عنها، وحققت أكثر من 3.5 مليون عملية تنزيل. وأطلق White Ops على هذا التحقيق اسم CHARTREUSEBLUR .

وبعد تأكيد التهديد، قامت غوغل منذ ذلك الحين بإزالة التطبيقات من متجر “بلاي” الخاص بها، إلا أنه ينبغي على مستخدمي “أندرويد” حذفها من هواتفهم.

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وفيما يلي بعض الأسئلة التي يمكن للمستخدم طرحها للمساعدة في تحديد عمليات الاحتيال المحتملة:

• هل تتحدث المراجعات عن ظهور الإعلانات طوال الوقت؟.

• هل تتحدث المراجعات عن اختفاء التطبيق أو عدم القدرة على إلغاء تثبيته؟.

• هل لدى المراجعات الكثير من الشكاوى من أن التطبيق لا يعمل كما هو معلن عنه؟.

• هل لدى ناشر التطبيق الكثير من التنزيلات في فترة زمنية قصيرة جدا؟.

إليك جميع التطبيقات التي حذفت في أحدث هجوم:

Auto Picture Cut

Color Call Flash

Square Photo Blur

Square Blur Photo

Magic Call Flash

Easy Blur

Image Blur

Auto Photo Blur

Photo Blur

Photo Blur Master

Super Call Screen

Square Blur Master

Square Blur

Smart Blur Photo

Smart Photo Blur

Super Call Flash

Smart Call Flash

Blur Photo Editor

Blur Image

المصدر: إكسبريس