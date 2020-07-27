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منظمة الصحة: تفشي كورونا أخطر حالة طارئة على مستوى العالم والجائحة تتسارع

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 40 ثانيةآخر تحديث : منذ 40 ثانية
منظمة الصحة: تفشي كورونا أخطر حالة طارئة على مستوى العالم والجائحة تتسارع

كل الوطن – وكالات: أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أنها تعتبر جائحة فيروس كورونا المستجد أخطر حالة طارئة أعلنتها على مستوى العالم، مشيرة إلى أن انتشار المرض يتسارع.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392692

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