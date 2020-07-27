منظمة الصحة: تفشي كورونا أخطر حالة طارئة على مستوى العالم والجائحة تتسارع

كل الوطن – وكالات: أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أنها تعتبر جائحة فيروس كورونا المستجد أخطر حالة طارئة أعلنتها على مستوى العالم، مشيرة إلى أن انتشار المرض يتسارع.