منظمة الصحة: تفشي كورونا أخطر حالة طارئة على مستوى العالم والجائحة تتسارع

كل الوطن – وكالات: أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أنها تعتبر جائحة فيروس كورونا المستجد أخطر حالة طارئة أعلنتها على مستوى العالم، مشيرة إلى أن انتشار المرض يتسارع.
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