انفجارات وإطلاق نار جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن عن “حادث أمني”

كل الوطن – وكالات: شهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، اليوم الاثنين، تبادل إطلاق نار، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع “حادث أمني”.

وأفادت روسيا اليوم بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار في منطقة مزارع شبعا على الحدود الجنوبية اللبنانية المتاخمة لإسرائيل وسوريا.

وأشار مراسل روسيا اليوم إلى رصد تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مزارع شبعا.

وتحدث عن سقوط عدة قذائف إسرائيلية في محيط بلدة كفرشوبا ومركز قوات “اليونيفبل” بمنطقة مزارع شبعا.

من جانبها، ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا مدفعيا استهدف المرتفعات الشرقية لبلدة كفرشوبا وفي محيط موقع رويسات العلم.

وأفادت الوكالة بسقوط قذيفة مدفعية على منزل في بلدة الهبارية نتيجة “قصف العدو على القرى اللبنانية في منطقة العرقوب”.

وفي غضون ذلك ذكرت مصادر لبنانية وإسرائيلية أن “حزب الله” اللبناني نفذ اليوم الاثنين هجوما استهدف الجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا الحدودية.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: “وردت للتو تقارير عن حدث أمني في منطقة جبل روس. التفاصيل قيد الفحص”.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أصدر “تعليمات إلى سكان منطقة الحدود مع لبنان في أعقاب الحدث الأمني في منطقة جبل روس. على السكان البقاء في المنازل. يحظر على جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية. يجب الامتناع عن استخدام المركبات لأهداف غير ضرورية”.