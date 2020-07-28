السعودية.. جدل إثر تداول فيديو لنادلات يخدمن زبائن مقهى والسلطات تتدخل!

كل الوطن – الرياض: أثار مقطع فيديو تظهر فيه نادلات بصدد خدمة زبائن من الرجال بمقهى في مدينة الطائف السعودية جدلا واسعا بين سكان البلد.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع، وسط انتقادات وجهها عدد كبير من السعوديين لعمل النساء نادلات في المطاعم والمقاهي، مقابل وجود عدد من المدافعين عن تلك المهنة ومن يعمل فيها.

عااجل !! الموارد البشرية



معاقبة مقهى في الطائف بعد تشغيله لسيدات بخدمة الطاولات، والمنشأة خالفت الدليل الموحد لتنظيم بيئة عمل المرأة.@HRSD_SP @HRSD_SA @Ahmed_S_Alrajhi pic.twitter.com/1SAPxysVb1 — نايف بن حماد العتيبي (@naief_aloutaibi) July 27, 2020

ودخلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على خط الجدل الذي تسبب به الفيديو، وقالت إنها فرضت مخالفة على المنشأة التي ظهرت فيها النساء، دون أن تحدد جنسيتهن.

إشارة إلى ما تم تداوله حول تشغيل أحد المقاهي لسيدات بخدمة الطاولات في محافظة الطائف، نوضح بأنه جرى الوقوف على المنشأة المخالفة للدليل الموحد لتنظيم بيئة عمل المرأة وإيقاع العقوبات النظامية عليها، وندعو إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معاً للرصد، أو بالاتصال على الرقم 19911. — متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) July 27, 2020

وقالت الوزارة عبر تويتر: “إشارة إلى ما تم تداوله حول تشغيل أحد المقاهي لسيدات بخدمة الطاولات في محافظة الطائف، نوضح بأنه جرى الوقوف على المنشأة المخالفة للدليل الموحد لتنظيم بيئة عمل المرأة وإيقاع العقوبات النظامية عليها، وندعو إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معاً للرصد، أو بالاتصال على الرقم 19911”.

المصدر: “تويتر”