المغرب.. إغلاق مفاجئ لـ 8 مدن بسبب كورونا يؤدي إلى ارتباك وفوضى على الطرق

كل الوطن – وكالات: تسبب الإغلاق المفاجئ لثماني مدن مغربية، للحد من تفشي كورونا، بارتباك وفوضى على الطرق ومحطات المسافرين، تزامنا مع اقتراب عطلة عيد الأضحى المرتقب في يوم الجمعة.

وأعلنت وزارتا الداخلية والصحة عن قرار الإغلاق قبل نحو خمس ساعات فقط من دخوله حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد، ما أربك حركة المسافرين مع تسجيل حوادث سير بحسب وسائل إعلام محلية.

ويشمل القرار مدنا كبرى كالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء والعاصمة السياحية مراكش وطنجة وفاس، ومدنا أخرى متوسطة هي مكناس وسطات وبرشيد وتطوان.

وأظهرت صور بثتها مواقع إخبارية محلية انقطاع حركة السير صباح الاثنين على الطريق الجبلية بين مراكش ووارزازات، بسبب تكدس السيارات.

وعزت السلطات قرار الإغلاق المفاجئ إلى “الارتفاع الكبير خلال الأيام الأخيرة في عدد الإصابات” بفيروس كورونا المستجد، و”نظرا لعدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة كالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة واستعمال وسائل التعقيم”.

المصدر: “أ ف ب”