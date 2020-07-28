القبض على عمالة وافدة إثر قيامهم برمي أثاث قديم في مياه الأمطار بالطائف

كل الوطن – وكالات: تمكنت شرطة الطائف اليوم الثلاثاء، من القبض على عددٍ من العمالة الوافدة إثر قيامهم برمي أثاث قديم في مياه الأمطار الجارية بـالمحافظة ما تسبب في إعاقة قنوات تصريف المياه، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.