تسجيل الدخول
» » » القبض على عمالة وافدة إثر قيامهم برمي أثاث قديم في مياه الأمطار بالطائف

القبض على عمالة وافدة إثر قيامهم برمي أثاث قديم في مياه الأمطار بالطائف

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ثوانيآخر تحديث : منذ 5 ثواني
القبض على عمالة وافدة إثر قيامهم برمي أثاث قديم في مياه الأمطار بالطائف

كل الوطن – وكالات: تمكنت شرطة الطائف اليوم الثلاثاء، من القبض على عددٍ من العمالة الوافدة إثر قيامهم برمي أثاث قديم في مياه الأمطار الجارية بـالمحافظة ما تسبب في إعاقة قنوات تصريف المياه، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392752

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.