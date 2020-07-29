حجاج بيت الله يتوافدون إلى المسجد الحرام لتأدية “طواف الق…

توافد حجاج بيت الله إلى المسجد الحرام اليوم لتأدية “طواف القدوم”.

وسيقضي ضيوف الرحمن لحج العام 1441هـ، الذين اليوم بمشيئة الله (يوم التروية) في منى، وسط العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل ما تمر به بلادنا المباركة من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وعملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة والجهات الأمنية على تركيب وتجهيز مسارات مخصصة لأفواج الحجيج، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، بالإضافة إلى تخصيص أبواب محددة لكل فوج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.

الجدير بالذكر تخصيص مسارات لاستقبال الحجاج ومرورهم من ساحتي المسجد الحرام الغربية والجنوبية، إضافةً إلى تخصيص مسارات من داخل المسجد الحرام حتى وصولهم إلى صحن المطاف وأدوار المسعى، والذي وضعت فيهما عدة مسارات لضمان سلامة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أُعدت من قبل الجهات المعنية حفاظاً على ضيوف الرحمن.