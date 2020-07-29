وكالة المسجد النبوي: لا يسمح بفرش سفر الإفطار في يوم عرفة

كل الوطن – الرياض: أكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ د. محمد بن أحمد الخضيري : عدم السماح باصطحاب المأكولات والمشروبات بمختلف أنواعها , وكذلك فرش السفر والتجمعات واصطحاب الأطفال , مشيرا إلى أن الموافقة السامية جاءت بإبقاء الحرم الشريف مفتوحا من آذان الفجر الأول إلى صلاة العشاء.

وقال : نواجه يوميا طلبات من المصلين الصائمين الذين يحضرون معهم القهوة والشاي ويريدون أن يعيشوا أجواء الأعوام الماضية , كذلك من يريدون التجمعات وفرش السفر , وهذا يتنافى مع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.

وأضاف : نقوم بالتوعية المستمرة سواء بشكل مباشر أو من خلال الشاشات أو وسائل التواصل الاجتماعي , ويمكن للصائم أن يكتفي بشرب الماء ويتم فطوره في المنزل , ورسالتنا أننا نرحب بقاصدي الحرم الشريف وندعوهم لقضاء أوقات روحانية فيه مع الالتزام بالتدابير الوقائية وعدم اصطحاب الأطفال والأطعمة والمشروبات.