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وكالة المسجد النبوي: لا يسمح بفرش سفر الإفطار في يوم عرفة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-07-29T15:40:44+03:00
2020-07-29T15:41:10+03:00
دين ودنياعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : منذ 34 ثانية
وكالة المسجد النبوي: لا يسمح بفرش سفر الإفطار في يوم عرفة

كل الوطن – الرياض: أكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ د. محمد بن أحمد الخضيري : عدم السماح باصطحاب المأكولات والمشروبات بمختلف أنواعها , وكذلك فرش السفر والتجمعات واصطحاب الأطفال , مشيرا إلى أن الموافقة السامية جاءت بإبقاء الحرم الشريف مفتوحا من آذان الفجر الأول إلى صلاة العشاء.

وقال : نواجه يوميا طلبات من المصلين الصائمين الذين يحضرون معهم القهوة والشاي ويريدون أن يعيشوا أجواء الأعوام الماضية , كذلك من يريدون التجمعات وفرش السفر , وهذا يتنافى مع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.

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وأضاف : نقوم بالتوعية المستمرة سواء بشكل مباشر أو من خلال الشاشات أو وسائل التواصل الاجتماعي , ويمكن للصائم أن يكتفي بشرب الماء ويتم فطوره في المنزل , ورسالتنا أننا نرحب بقاصدي الحرم الشريف وندعوهم لقضاء أوقات روحانية فيه مع الالتزام بالتدابير الوقائية وعدم اصطحاب الأطفال والأطعمة والمشروبات.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392766

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