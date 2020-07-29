شرطة الرياض تقبض على خمسة أشخاص سلبوا وافدين

كل الوطن – الرياض: صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لأشخاص ترجلوا من مركبة، واستوقفوا وافدَين على دراجة نارية ، وسلبوا ما بحوزتهما بالقوة وتحت تهديد السلاح.

فقد تمكنت – بفضل الله – الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من تحديد موقع الحادثة في أحد أحياء شمال الرياض، و هوية الجناة والقبض عليهم، وهم ( أربعة مواطنين ومقيم من الجنسية الفلسطينية، جميعهم في العقد الثاني من العمر) ، وضبط المركبة المستخدمة في الجريمة و سلاح ناري من نوع رشاش ، وثبت تورطهم بارتكاب (7) سوابق مماثلة بذات النمط والسلوك الإجرامي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.