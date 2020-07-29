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“سار” تطلق رحلات إضافية خلال إجازة عيد الأضحى

كل الوطن - فريق التحرير
2020-07-29T16:01:06+03:00
2020-07-29T16:07:59+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : منذ 8 دقائق
“سار” تطلق رحلات إضافية خلال إجازة عيد الأضحى

كل الوطن – الرياض: أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عن رحلات “إضافية” جديدة لقطار الركاب (النهاري، والليلي) بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك بهدف تلبية رغبات عملائها المسافرين على رحلات قطار الركاب، و منحهم خيارات إضافية فيما يتعلق بأوقات الرحلات.

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وانطلقت الرحلات الإضافية الجديدة من محطة الرياض مروراً بمحطة المجمعة وصولاً إلى محطة القصيم، فيما انطلقت الرحلة الأخرى من محطة القصيم مروراً بمحطة المجمعة وصولاً إلى محطة الرياض، ويستمر تسيير الرحلات الاضافية التي أعلنت عنها الشركة السعودية للخطوط الحديدية “ســار” حتى منتصف شهر أغسطس المقبل.

ودعت “سار” عملائها الراغبين في الحجز وشراء التذاكر، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة https://www.sar.com.sa أو من خلال تطبيق الجوال للهواتف الذكية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392774

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