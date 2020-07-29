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صاروخ روسي عابر للقارات حولوه إلى “قنبلة كهرومغناطيسية كورية”

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : منذ 29 ثانية
صاروخ روسي عابر للقارات حولوه إلى “قنبلة كهرومغناطيسية كورية”
 

كل الوطن- وكالة  سبتونيك  :  تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة يدّعي ناشروها أنها لقنبلة كهرومغناطيسية صنعتها كوريا الشمالية، فما هي قصتها الحقيقية؟

بدأ تداول الصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مرفقة بالتعليق “قنبلة كهرومغناطيسية تمّ إنتاجها في كوريا الشمالية”، إلا أن الصورة ليست لقنبلة كورية شمالية، بل هي صاروخ “سارمات” الروسي العابر للقارات.

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الفيديو منشور قبل أكثر من عامين وفي وكالة “سبوتنيك” يتناول الصاروخ الروسي العابر للقارات “سارمات”.

أما التعليق المرافق للصورة، فيشير إلى أنها لوكالة “أسوشييتد برس” وهي ملتقطة من فيديو في الأول من آذار/مارس 2018، في موقع لم يكشف عنه “لصاروخ سارمات العابر للقارات الذي لا يمكن اعتراضه بحسب موسكو”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كشف في الأول من آذار/مارس 2018 عن أسلحة روسية جديدة من بينها صاروخ بالستي عابر للقارات يدعى “سارمات” زنته 200 طن ويمكن تجهيزه برؤوس نووية.

يطور “سارمات” في مركز “ماكييف” وسيتم إنتاجه في “كراسماش”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392780

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