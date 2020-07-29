بوتين عن كورونا: تصدينا بنجاح لتحد غير مسبوق لكن كفة الميزان قد ترجح لأي اتجاه

كل الوطن- ار تى : شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على ضرورة بذل قصارى الجهد بغية تفادي سيناريو إعادة فرض القيود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.وصرح بوتين أثناء اجتماع بشأن الوضع الوبائي في البلاد عقده اليوم الأربعاء: “بطبيعة الحال، لا بد من فعل كل ما يمكن كي نحاول، على حساب الإجراءات الوقائية والاحترازية، تفادي إعادة فرض نظام القيود”.

وأوضح الرئيس الروسي أن القيود الجديدة، إذا فرضت، ستكون أكثر صرامة مما كان في السابق، بغية ضمان استمرارية عمل المدارس ورياض الأطفال والجامعات والشركات والمصانع بشكل آمن.

وأشار بوتين إلى أن روسيا في معركتها ضد جائحة كورونا “تمكنت من التصدي لتحد غير مسبوق، على الرغم من وجود مشاكل وعيوب محددة في جهود الحكومة في هذا المجال”، مشيدا بالدور الهائل الذي لعبته الكوادر الطبية في هذا النجاح.

ولفت الرئيس إلى التراجع التدريجي في معدل الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في روسيا في يونيو ويوليو، مقرا في الوقت نفسه بأن “الوضع لا يزال صعبا، وقد يمضي في أي اتجاه”، ولذلك ليس هناك أي داع لخفض مستوى الحيطة واليقظة والتخلي عن الالتزام بالتوجيهات الصحية.