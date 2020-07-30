العثور على جثة طفل يبلغ من العمر أربعة أعوام جرفه السيل بوادي دوقه بأضم

كل الوطن – الرياض: تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة أضم من العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 4 أعوام جرفه السيل بوادي دوقه ليستقر بإحدى المزارع بقرية الجائزة، بحسب ما ذكر الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر مساء الأربعاء.
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