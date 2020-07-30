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العثور على جثة طفل يبلغ من العمر أربعة أعوام جرفه السيل بوادي دوقه بأضم

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : منذ 21 ثانية
العثور على جثة طفل يبلغ من العمر أربعة أعوام جرفه السيل بوادي دوقه بأضم

كل الوطن – الرياض: تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة أضم من العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 4 أعوام جرفه السيل بوادي دوقه ليستقر بإحدى المزارع بقرية الجائزة، بحسب ما ذكر الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر مساء الأربعاء.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392815

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