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مستثمرو السعودية يسحبون عرضهم لشراء نادي نيوكاسل الإنجليزي

كل الوطن - فريق التحرير
2020-07-30T22:53:28+03:00
2020-07-30T23:08:39+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 دقيقةآخر تحديث : منذ 15 دقيقة
مستثمرو السعودية يسحبون عرضهم لشراء نادي نيوكاسل الإنجليزي

كل الوطن – د ب أ : سحب تحالف شركات (كونسورتيوم) سعودي اليوم الخميس عرضه لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وكان التحالف الذي يضم صندوق الاستثمار العام بالمملكة العربية السعودية، اتفق على شراء النادي مقابل دفع 300 مليون جنيه استرليني (391 مليون دولار) إلى مالكه الحالي مايك أشلي.

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وذكر التحالف في بيان لشبكة “سكاي سبورتس” اليوم: ” مع تقديرنا العميق لمجتمع نيوكاسل وأهمية ناديه لكرة القدم ، توصلنا إلى قرار سحب اهتمامنا بالحصول على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم”.

وأضاف البيان : ” في نهاية المطاف ، خلال العملية التي طال أمدها بشكل غير متوقع ، انتهت صلاحية الاتفاقية التجارية بين المجموعة الاستثمارية ومالكي النادي.

ولم يكن ممكنا مواصلة عرضنا الاستثماري ، خاصة مع عدم الوضوح فيما يتعلق بالظروف التي سيبدأ فيها الموسم المقبل والمعايير الجديدة التي ستطرح للمباريات والتدريب والأنشطة الأخرى”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392822

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