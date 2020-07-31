القضاء السويسري يفتح تحقيقات جنائية ضد رئيس الفيفا

كل الوطن – فرانس24: قالت السلطات القضائية في سويسرا يوم الخميس 30 جويلية 2020 إن مدعيا خاصا عين للنظر في التعاملات بين المدعي العام مايكل لاوبر وجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وبدأ في تحقيقات جنائية بحق انفانتينو كما وافق على التحقيق مع لاوبر.

وفي الأسبوع الماضي عرض لاوبر الاستقالة من منصبه بعد أن أقرت محكمة بأنه لم يبلغ عن اجتماع عقده مع انفانتينو وأنه أيضا كذب على رؤسائه في الوقت الذي كان فيه مكتبه يجري تحقيقات في فساد يحيط بالفيفا.

وينفي الرجلان ارتكاب أي مخالفة في هذا الصدد.

وقال مكتب لاوبر إن الأخير قدم بالفعل استقالته يوم الثلاثاء الماضي وإن أخر يوم عمل له سيكون 31 أغسطس آب المقبل.

وقالت السلطة المسؤولة عن الادعاء العام في سويسرا يوم الخميس إن المدعي الخاص شتيفان كيلر، الذي عين في وقت سابق من الشهر الجاري لمراجعة الشكاوى الجنائية ضد الرجلين وضد أشخاص آخرين، اكتشف وجود مخالفات جنائية تتعلق بالتعامل بين مسؤول الفيفا انفانتينو ومسؤول الادعاء لاوبر.

ولم يرد الفيفا على الفور على طلب بالتعليق.

فرانس24/ أ ف ب