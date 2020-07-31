واشنطن – واس : أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع على جهود تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال بومبيو :” نأمل أن تواصل جميع الأطراف العمل من أجل يمن موحد ومزدهر ومستقر ، ونثني على حكومة الجمهورية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لموافقتهما على المضي قدما باتفاق الرياض ونحث على تنفيذه السريع لبناء سلام دائم“.