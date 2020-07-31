وقال بومبيو :” نأمل أن تواصل جميع الأطراف العمل من أجل يمن موحد ومزدهر ومستقر ، ونثني على حكومة الجمهورية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لموافقتهما على المضي قدما باتفاق الرياض ونحث على تنفيذه السريع لبناء سلام دائم“.