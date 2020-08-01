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الإمارات تعلن عن تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
الإمارات تعلن عن تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي

كل الوطن – وكالات: أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، عبر حسابه على “تويتر” اليوم عن النجاح في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي.

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وقال بن راشد “نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي وإجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح. أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الإنجاز ..

وأضاف أن الهدف هو تشغيل أربع محطات للطاقة النووية توفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء، وقال “الإمارات شطرت الذرة ..وتريد استكشاف المجرة .. رسالة للعالم بأن العرب قادرون على استئناف مسيرتهم العلمية .. ومنافسة بقية الأمم العظيمة.. لا شيء مستحيل.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392845

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