سيارة تصدم حشدا في فرنسا

كل الوطن – وكالات: قالت إدارة إقليم سون ولوار في شرق فرنسا، اليوم، إن 13 شخصا أصيبوا، عندما اصطدمت سيارة بحشد من الناس، أمام حانة في بلدة وينزل.

وأضافت الإدارة، في بيان: “قام الأطباء بفحص 16 شخصا، وتبين أن إصابات 12 منهم طفيفة، ويقع ثلاثة في حالة صدمة. وأصيبت فتاة بجروح جدية في ساقيها لكن حياتها ليست في خطر”.

ووفقا للسلطات المحلية، وقع الحادث حوالي منتصف الليلة الماضية. وفي التفاصيل، وقعت مناوشة بين عدة زوار للحانة، وبعد ذلك قامت سيارة بصدم مجموعة من الناس أمام مبنى الحانة. وقام رجال الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث، باعتقال السائق الذي كان مخمورا. ولم يتم تحديد أسباب النزاع.

ووفقًا للطبعة الإقليمية من صحيفة Le Journal de Saône et Loire، جلس شاب يبلغ من العمر 20 عاما، خلف مقود السيارة، بعد خروجه مع ثلاثة أشخاص آخرين من الحانة. وعندما أراد الانطلاق، قام عدة أشخاص من الواقفين بضرب السيارة بأياديهم، وهو ما دفعه إلى التراجع بالسيارة بحدة إلى الوراء فصدم العديد من الأشخاص.

وبعد ذلك فر من المكان، على الرغم من محاولات الشهود لمنعه من مغادرة موقف السيارات. لكن الشرطة اعتقلته على بعد بضعة كيلومترات من البار.

المصدر: تاس