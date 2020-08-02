تغريم 183 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات بتبوك

كل الوطن – الرياض: صرّح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (183) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.
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