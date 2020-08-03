وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته لرئيس الحكومة حسان دياب

وبحسب مصادر حكومية لبنانية لوكالة “سبوتنيك” فإن محاولات عدّة جرت خلال اليومين الماضيين لثني حتي عن تقديم استقالته، ولكنها باءت بالفشل، حيث أصر الوزير اللبناني على قراره.

وقال وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي في بيان استقالته من حكومة الرئيس حسان دياب”لم يكن قراري بتحمل هذه المسؤولية الكبيرة شأنا عادياً في خضم انتفاضة شعبية قامت ضد ​الفساد​ والاستغلال ومن أجل بناء دولة العدالة الاجتماعية، فيما يشهد ​لبنان​ أزمات متعددة الاشكال في الداخل أو في الإقليم”.

وأضاف:”ما أصعب الاختيار بين الاقدام والعزوف عن خدمة الوطن حتى ولو تالشت احتمالية ​تحقيق​ اليسير في نظام غني بالتحديات المصيرية وفقير بالارادات السديدة، حملت آمالا كبيرة بالتغيير والاصلاح ولكن الواقع أجهض جنين الأمل في صنع بدايات واعدة من رحم النهايات الصادمة، لا لم ولن أساوم على مبادئي وقناعاتي وضميري من أجل أي مركز أو سلطة”.

وأشار حتي إلى أن “المطلوب في عملية بناء الدولة عقولاً خلاقة ورؤيا واضحة ونوايا صادقة وثقافة مؤسسات وسيادة دولة القانون والمساءلة والشفافية”.