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“أنصار الله” تعلن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة على الحدود السعودية… فيديو

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : منذ 26 ثانية
“أنصار الله” تعلن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة على الحدود السعودية… فيديو

كل الوطن-  متابعات- رنيم المشهراوى :   نشرت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، مساء أمس الأحد، فيديو لطائرة مسيرة، قد أعلنت في وقت سابق عن إسقاطها.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة “أنصار الله”: “تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة استطلاع أمريكية نوع (آر كيو 20) في أجواء مديرية حرض قبالة جيزان بسلاح مناسب”.

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وقالت قناة “المسيرة” اليمنية، التابعة للحوثيين، إن “معظم أجزاء الطائرة سليمة، وأن الإصابة بدت واضحة في مقدمة الطائرة كما يظهر على الطائرة لاصق يشير إلى أنها تعود للقوات السعودية المتواجدة في جيزان.

وذكرت “المسيرة”، نقلا عن خبير عسكري، أن الطائرة التي تم إسقاطها، من نوع “البوما”، والتي تستخدم في جمع المعلومات الاستخباراتية وأيضا تستخدم أثناء المراقبة، مشيرا إلى أن “من مواصفات الطائرة أنها تعمل خلال الظروف الجوية القاسية بما في ذلك درجة حرارة تتراوح من 29 إلى 49 درجة مئوية، وسرعة رياح تصل إلى 46 كيلو متر في الساعة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392910

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