تسجيل الدخول
» » وزير الخارجية اللبناني يستقيل من الحكومة

وزير الخارجية اللبناني يستقيل من الحكومة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 50 ثانيةآخر تحديث : منذ 50 ثانية
وزير الخارجية اللبناني يستقيل من الحكومة

بيروت – د ب أ: قدم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي اليوم الاثنين استقالته لرئيس الحكومة حسان دياب.

وذكر صحيفة “الجمهورية” اللبنانية على موقعها الالكتروني اليوم أن “حتي” غادر السرايا من دون الادلاء بأي تصريح.

اقرأ أيضا...

وكان مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني، هادي الهاشم، أكد أن الوزير “حتي” سيعلن بعد تقديم الاستقالة الأسباب التي دفعته للقيام بالأمر.

يشار إلى أن لبنان يشهد الانهيار الاقتصادي الأسوأ في تاريخه الحديث، خصوصاً مع خسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها أمام الدولار، ما تسبب بتآكل القدرة الشرائية.

وتعثرت محادثات أجرتها البلاد مع صندوق النقد الدولي، في ظل غياب الإصلاحات ووسط خلافات بين الحكومة والبنوك بشأن نطاق الخسائر المالية في لبنان.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392920

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.