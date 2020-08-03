وزير الخارجية اللبناني يستقيل من الحكومة

بيروت – د ب أ: قدم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي اليوم الاثنين استقالته لرئيس الحكومة حسان دياب.

وذكر صحيفة “الجمهورية” اللبنانية على موقعها الالكتروني اليوم أن “حتي” غادر السرايا من دون الادلاء بأي تصريح.

وكان مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني، هادي الهاشم، أكد أن الوزير “حتي” سيعلن بعد تقديم الاستقالة الأسباب التي دفعته للقيام بالأمر.

يشار إلى أن لبنان يشهد الانهيار الاقتصادي الأسوأ في تاريخه الحديث، خصوصاً مع خسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها أمام الدولار، ما تسبب بتآكل القدرة الشرائية.

وتعثرت محادثات أجرتها البلاد مع صندوق النقد الدولي، في ظل غياب الإصلاحات ووسط خلافات بين الحكومة والبنوك بشأن نطاق الخسائر المالية في لبنان.